Was Trump jetzt plant - und was seine Gegner

Der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Stunden, nachdem er in New York seine Anklage verlesen bekommen hatte, stand Trump auf seinem Anwesen in Mar a Lago, Florida und tönte in gewohnter Weise. Das sei ein Fall von politischer Justiz, wie ihn die USA noch nicht gesehen hätten: "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in den USA passieren könnte."