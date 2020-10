Trump-Anwalt Giuliani zu peinlichem Borat-Auftritt: "Ich war immer voll bekleidet"

"Nur Hemd in die Hose gestopft"

"Ich war immer voll bekleidet", wehrt Giuliani sich jetzt in einem Interview mit WABC Radio. Er habe nur sein T-Shirt in die Hose gestopft, nachdem das Mikrofon entfernt worden sei. "Davon gibt es dieses Bild, das komplett manipuliert aussieht", sagte er. „Ich habe nur mein Hemd in die Hose gestopft, das war alles, was ich gemacht habe.“

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Bild, das jedenfalls kompromittierend aussieht (siehe unten) – ob es echt ist oder nicht, lässt sich nicht überprüfen.