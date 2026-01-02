Auch 2026 wird eine Trump-Welt sein

Es ist eine Trump-Welt , in der wir seit dem Vorjahr wieder leben – und daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Solange der 47. Präsident der USA im Weißen Haus sitzt, wird der bald 80-Jährige Republikaner die Welt in Atem halten. Mit welchen Entscheidungen Trump sein eigenes Land und alle anderen Staaten auch in Turbulenzen stürzen könnte, lässt sich schwer prognostizieren. Vermuten aber lässt sich, dass das einzige Land, das sich den trump’schen Wirbelstürmen unerschrocken entgegenstemmt, weiterhin China sein wird.

Kommentar

Im Bann des Chef-Disruptors

Vor genau zwei Jahrzehnten, im Jahr 2006, wagte ein Zukunftsforscher einen Blick ins Jahr 2026: Dass China da als größte Volkswirtschaft der Welt die USA abgelöst haben würde, hat sich als nur eine der zahlreichen Fehlannahmen erwiesen. Die vielleicht lustigste davon: Rund um eine geopolitisch mächtig gewordene EU würden sich an die 70 Staaten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten scharen und so weltweit ein extrem einflussreicher Player werden.

Nun, es kommt meist anders, als Zukunftsforscher oder Kartenleser oder Kristallkugelgucker prognostizieren. Aber eines lässt sich für das junge Jahr 2026 mit Sicherheit sagen: US-Präsident Donald Trump wird wieder für Turbulenzen sorgen - und die müssen auch nicht nur schlechte Folgen zeitigen. Der Chef-Disruptor der Weltpolitik träumt ja auch vom Friedensnobelpreis, was so viel bedeutet wie: Er muss es schaffen, Kriegsparteien wie etwa die Ukraine und Russland an den Verhandlungstisch zu bringen.

Aber Systematik geht dem Herrn im Weißen Haus ab, und Durchhaltevermögen zählt auch nicht gerade zu den Stärken des 47. US-Präsidenten. Deshalb weiß man nie so genau, was kommt – und ob das Angekündigte auch nächste Woche noch gilt.

Der Nachteil von Trumps Irrlichtereien liegt darin, dass auch so manch anderer Regierungs- oder Staatschef angespornt werden könnte, ähnlich zu handeln. Von China etwa sind keine Kompromisse zu erwarten, was seine Handels- und Wirtschaftspolitik betrifft – und was seinen gestrengen Blick auf Taiwan angeht, schon gar nicht. Dass sich Peking die Insel mit Gewalt holt, scheint auch 2026 eher weit hergeholt. Dass China es den USA nachmacht, wenn diese Venezuela mit einer Ölblockade belegen, liegt schon viel näher.

Und was macht Europa? Es hat heuer viele Hürden zu schaffen: Seine Wirtschaft und Verteidigung stärken. Sich stärker auf die eigenen Füße stellen – also das umsetzen, wovon Europa seit Jahren redet.

