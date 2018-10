Trotz CSU-Niederlage: Seehofer will weitermachen

Horst Seehofer will CSU-Chef bleiben und die Doppelspitze in Bayern mit Markus Söder als Ministerpräsidenten fortsetzen. "Ich glaube, das hat sich sehr bewährt", sagte Seehofer vor einer Sitzung des Parteivorstands am Montag in München. Er sehe seine Aufgabe auch darin, die CSU für die Europawahl im kommenden Jahr und die bayerische Kommunalwahl 2020 vorzubereiten.

Die Wahlschlappe am Sonntag bedeutete für die Christlich-Sozialen einen weiteren schweren Dämpfer nach dem bereits enttäuschenden Abschneiden bei der Bundestagswahl vor einem Jahr.

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Landtag haben Söder und Seehofer ihre Tendenz für eine Koalition mit den Freien Wählern bekräftigt. Man wolle aber mit allen Parteien außer der AfD reden.

Laut dem 69-jährigen Ex-Ministerpräsidenten und amtierenden Bundesinnenminister soll es schon an diesem Mittwoch Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien geben. Die Koalitionsverhandlungen selbst sollen noch in dieser Woche beginnen, kündigte Seehofer laut Teilnehmern der CSU-Vorstandssitzung intern an.