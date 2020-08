Treffpunkt für Mussolini-Fans: Familie plant Mausoleum

Die 6.000 Seelen-Gemeinde wird vom Mitte-rechts-Bürgermeister Roberto Canali geführt. Dieser erklärte sich bereit, die Forderungen der Familie Mussolini zu prüfen. Geschäftsleute in der Gemeinde drängen auf die Eröffnung der Krypta, da sie dank der Besucher Souvenirs verkaufen könnten. In Geschäften der Ortschaft werden Büsten des einstigen Machthabers in verschiedenen Größen, T-Shirts, Poster und Fahnen mit Mussolinis Antlitz angeboten. Auch Gläser und Teller mit Slogans des faschistischen Regimes, sowie Kalender mit Aussprüchen Mussolinis sind seit Jahren ein Renner.

Auch Geburtshaus war Kultstätte



Benito Mussolini kam als Sohn eines sozialistischen Schmiedes in Predappio zur Welt. Sein Geburtshaus war eine Kultstätte, die von Hunderttausenden besucht wurde. Der Diktator wurde am 28. April 1945 von Partisanen am Comer See erschossen. Seine Leiche und die seiner Geliebten Clara Petacci wurden auf der Piazzale Loreto in Mailand kopfüber aufgehängt.

Erst zwölf Jahre nach seinem Tod kam Mussolini wieder an den Ort zurück, an dem er geboren wurde. 1957 wurde der Leichnam der Familie übergeben, die ihn in der Familienkrypta in Predappio beisetzte.