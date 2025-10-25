Kurz vor Treffen Trumps mit Xi: Neue Spannungen zwischen USA und China

Kurz vor dem geplanten Treffen der Präsidenten der USA und Chinas, Donald Trump und Xi Jinping, nehmen die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wieder zu.

Chinas Botschaft in Washington erklärte am Freitag, die USA erhebe unbegründete Anschuldigungen gegen China. Die US-Regierung hatte eine Untersuchung gegen China wegen Verletzung eines 2020 mit der Volksrepublik abgeschlossenen Handelsabkommens eingeleitet.

Die ungerechtfertigten Vorwürfe müssten umgehend korrigiert werden, hieß es von chinesischer Seite.

Kommende Woche sollen Trump und Xi einem US-Vertreter zufolge die Handelsstreitigkeiten erörtern. Trump besucht kommende Woche mehrere asiatische Länder und soll in Südkorea mit Xi zusammenkommen. Bereits am Samstag wollen Unterhändler beider Staaten in Kuala Lumpur über die chinesischen Exportbeschränkungen von Seltenen Erden verhandeln. China ist der wichtigste Exporteur dieser für E-Autos und andere moderne Geräte wichtigen Ausgangsstoffe.