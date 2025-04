Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) will, dass Serbien ein Teil der EU wird. Gleichzeitig betonte sie am Dienstag bei einem Treffen mit ihrem serbischen Amtskollegen Marko Đurić in Belgrad, dass Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit unverhandelbar seien.