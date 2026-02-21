Nach gewaltsamem Tod eines Rechtsaktivisten: Macron mahnt zur Ruhe

Nach dem gewaltsamen Tod eines rechtsextremen Aktivisten hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor landesweiten Kundgebungen zur Ruhe aufgerufen. Die Märsche sind am Samstag im Gedenken an den 23-jährigen Quentin Deranque geplant.

Er war vor einer Woche nach einer Auseinandersetzung mit linken Aktivisten vor einem Konferenzzentrum in Lyon gestorben. Der Vorfall war auf Video aufgezeichnet worden und hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.

Die Polizei befürchtet, dass es bei den Kundgebungen am Samstag zu Gewalt und Zusammenstößen zwischen verfeindeten extremistischen Gruppen kommen könnte. Der Fall vertieft die Gräben zwischen den politischen Lagern.