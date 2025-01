"Für mich sah es aus wie ein Hitlergruß“: Grünen-Politiker prangert Musk an

Die Geste, die von vielen als " dem Hitlergruß ähnlich " beschrieben wurde, sorgt weltweit für Diskussionen. Waitz warnt in zwei TikTok-Videos eindringlich vor einer Normalisierung von Symbolen und Begriffen, die an die NS-Zeit erinnern. Seine Botschaft erreicht eine breite Öffentlichkeit und wird von vielen Usern unterstützt.

"Für mich sah es aus wie ein Hitlergruß“

Am Rednerpult des EU-Parlaments stehend, äußerte sich Waitz klar zur Geste Musks, der bei seiner Rede zunächst die Hand auf das Herz legte und sie dann in einer schnellen Bewegung nach oben streckte. "Ich weiß nicht, was Herr Musk mit seiner Aktion gemeint hat. Aber für mich als Österreicher sah es aus wie ein Hitlergruß. Und für viele Bürger sah es aus wie ein Hitlergruß“, sagte Waitz. Er betonte, dass er die Absichten Musks nicht beurteilen könne, doch das Bild sei eindeutig: "Was ich sehe, ist, dass Begriffe, die in Nazideutschland und Nazi-Österreich verwendet wurden, normalisiert werden.“