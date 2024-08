Skandal-Urteil in Thailand: Gericht verbietet Partei, die letzte Wahl gewonnen hatte

Gut gelaunt erschien Pita Limjaroenrat am Mittwoch im Parlamentsgebäude in Bangkok. Er posierte für Selfies mit Anhängern, grinste in TV-Kameras und streckte immer wieder die geballte Faust nach oben.

Dabei sollte man meinen, der 43-Jährige hätte allen Grund zur Sorge - schließlich drohte die von ihm gegründete Reformpartei "Move Forward"-Partei (MFP), die bei der Wahl 2023 noch die meisten Sitze geholt hatte, per Gerichtsentscheid aufgelöst zu werden.