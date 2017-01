Terrorverdacht: Syrer im Saarland festgenommen

Wegen Terrrorverdachts hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Für 13 Uhr wurde eine Pressekonferenz angesetzt, an der unter anderen die saarländische Generalstaatsanwältin Margot Burmeister teilnehmen werde.

Anschlagsplan?

Spiegel Online berichtet, der Verdächtige hätte einen Anschlag zum Jahreswechsel geplant. Demnach sollten als Streifenwagen getarnte Fahrzeuge in Menschenmassen rasen. Der Tatverdächtige habe über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem IS-Mitglied in Rakka gehabt. Auf dem Handy sollen die Ermittler dazu Chatprotokolle gesichert haben. Laut Spiegel Online dementierte er in der Vernehmung den Plan und sagte, die Geschichte erfunden zu haben, um vom IS 180.000 Euro zu bekommen. Spiegel Online zitiert weiter aus einer "vertraulichen Lagebeurteilung" des saarländischen Staatsschutzes: "In Anbetracht der Gesamtumstände wird der Eintritt eines schädigenden Ereignisses beruhend auf den bisherigen Ermittlungen als unwahrscheinlich eingeschätzt."

Mehr dazu nach der Pressekonferenz um 13 Uhr.