"Bombenanschläge vorbereitet": Terrorattacke in Kalifornien vereitelt

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Justizministerin Pam Bondi geplante Terroranschläge ab Silvester mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahe gelegenen Bezirk Orange County geplant gewesen, teilte die US-Ministerin auf der Plattform X mit. Eine "linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische" Gruppe habe eine "Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien" vorbereitet.

Geplante Bombenanschläge in Kalifornien: 4 Personen festgenommen

Die Gruppe "Turtle Island Liberation Front" habe eine Serie von Bombenanschlägen vorbereitet, teilte Bondi mit. Die Anschläge hätten in der Silvesternacht beginnen und sich gegen fünf Ziele richten sollen, darunter zwei US-Unternehmen sowie Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE und deren Fahrzeuge. Vier Personen seien in dem Zusammenhang wegen Verschwörung und Besitz eines Sprengsatzes festgenommen worden.