Tauwetter zwischen USA und Kuba - aber mit Trump könnte es wieder vorbei sein

Die plötzlichen Freilassungen sind Teil eines Abkommens mit den USA, das Präsident Joe Biden in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch in Kraft setzte: Washington hat Kuba von der Liste der Terrorunterstützer gestrichen. Tags darauf hat Kuba die ersten Polit-Häftlinge in die Freiheit entlassen.

Kleine Erleichterungen gegenüber Kuba hatten die USA schon im Sommer ermöglicht: Erstmals seit der Revolution in den 1950er Jahren können kubanische Unternehmer ein US-Bankkonto eröffnen und von der Insel aus darauf zugreifen. Auch in den USA ansässige Social-Media-Plattformen, Online-Zahlungsseiten, Videokonferenzen und Cloud-basierte Dienste dürfen genutzt werden - was die Zahlungsüberweisungen nach Kuba erheblich erleichtert. Die Idee dahinter: Kleine Privatunternehmen auf der Insel sollen unterstützt werden - in der Hoffnung, dass dann weniger Kubaner in die USA fliehen würden.

Unberührt bleiben allerdings die seit sechzig Jahren bestehenden Sanktionen, das umfassebde Handelsembargo der USA gegenüber Kuba.

Die erwartete Kehrtwende

Dass rasch viele Dollars auf die Insel fließen werden, gilt allerdings als ausgeschlossen. US-Investoren rechnen damit, dass es mit dem amerikanisch-kubanischen Tauwetter schnell wieder vorbei sein könnte. Denn bald nach dem Amtsantritt von Donald Trump dürfte der nächste Präsident der USA Bidens Schritt kappen und Kuba wieder auf die Liste der Terrorunterstützer setzen.