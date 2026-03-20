Tausende Luxusautos für Dubai auf Insel gestrandet

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Tausende Luxusautos sind im Zuge des Iran-Kriegs auf dem Weg von Japan nach Dubai laut Hafenbehörden auf einer kenianischen Insel gestrandet. Örtliche Medien zeigten zahlreiche glänzende Karossen der deutschen Automarke Porsche, die in einem Lagergebäude auf der Insel Lamu geparkt waren. Die Autos gehören zu insgesamt 4.000 Fahrzeugen, die in der vergangenen Woche von zwei Schiffen der italienischen Grimaldi-Gruppe auf Lamu abgeladen wurden.

Das zuletzt angekommene Schiff hatte am 24. Februar die japanische Hafenstadt Yokohama verlassen - vier Tage, bevor der Iran-Krieg mit US- und israelischen Angriffen auf den Iran begann. Am 1. März wurde das Ziel des Schiffs, der Hafen Jebel Ali in Dubai, von iranischen Gegenangriffen getroffen. Weitere 5.000 Fahrzeuge erwartet Nach Angaben örtlicher Hafenbeamter erwartet die Insel ein weiteres Containerschiff mit 5.000 Autos in der kommenden Woche. Die kenianische Hafenbehörde erklärte im Onlinedienst X, dass Lamu auf einen Anstieg des Verkehrsaufkommens vorbereitet sei.