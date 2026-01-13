Taiwan: Einigung über Handelsabkommen mit den USA erzielt

Taiwan hat laut den taiwanesischen Unterhändlern nach monatelangen Verhandlungen einen "allgemeinen Konsens" mit den USA über ein Handelsabkommen erzielt. Eine Einigung erreichten die Verhandlungspartner über "gegenseitige Zollsenkungen" sowie die "bevorzugte Behandlung" für "Halbleiter, Halbleiterderivate und andere Artikel" aus Taiwan, so die zuständige Behörde für Handelsverhandlungen am Dienstag. Nun werde ein Termin für ein abschließendes Treffen beider Seiten gesucht.

Taipeh und Washington hatten im April mit Verhandlungen über ein Handelsabkommen begonnen, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 32 Prozent auf taiwanesische Importe verhängt hatte, die später auf 20 Prozent reduziert wurden. Daraufhin sagte der taiwanesische Präsident Lai Ching-te zu, die Investitionen in den USA anzukurbeln und die Verteidigungsausgaben Taiwans zu erhöhen. Taiwans Außenhandelsüberschuss mit den USA war im Jahr 2024 mit knapp 74 Milliarden Dollar (aktuell rund 65,1 Milliarden Euro) der siebenthöchste der Welt. Die Insel exportiert vor allem Informations- und Technologieprodukte in die USA.