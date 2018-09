Syrische Regierung startete heftige Angriffe auf Idlib

Die syrische Regierung hat zusammen mit ihrem Verbündeten Russland Menschenrechtlern zufolge die schwersten Luftangriffe auf die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib seit einem Monat geflogen. Mindestens vier Zivilisten seien getötet worden, darunter zwei Kinder, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag.

Die Provinz sei von etwa 80 Bombardements getroffen worden, hieß es. Syrische Hubschrauber hätten auch international geächtete Fassbomben auf zivile Wohngegenden in den Randbezirken des Ortes Khan Sheikhoun abgeworfen, sagten zwei Bewohner.

Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Die Regierung hatte dort in den vergangenen Wochen ihre Truppen zusammengezogen und mit einer Offensive gedroht. Sie will nach eigenen Angaben das ganze Land wieder unter ihre Kontrolle bringen. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sie wichtige Gebiete wieder eingenommen, darunter die lange umkämpfte Region Ost-Ghouta bei Damaskus und den Süden des Landes. Dort gaben die Rebellen zu großen Teilen kampflos auf.

Keine Einigung in Teheran

Am Freitag war die Türkei bei einer Konferenz in Teheran damit gescheitert, die Syrien-Verbündeten Russland und Iran von einer Waffenruhe in Idlib zu überzeugen. Danach schien der Weg für die syrische Regierung zumindest für eine begrenzte Offensive gegen die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) frei.