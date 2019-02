Syrische Einheiten überstellten 280 IS-Kämpfer an den Irak

Die kurdisch-arabischen Einheiten in Syrien haben dem Irak nach Angaben aus Bagdad 280 gefangen genommene Kämpfer der Jihadistenmiliz " Islamischer Staat" (IS) übergeben. Die irakischen Sicherheitsbehörden erklärten am Sonntag, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten zahlreiche ausländische IS-Kämpfer gefasst, darunter über 500 Iraker. 280 von ihnen seien an den Irak überstellt worden.