Syrien braucht Unterstützung bei Waldbränden: EU soll helfen

Sechs Tage Kampf gegen das Feuer

Bereits den sechsten Tag in Folge kämpfen Feuerwehrteams, Zivilschutz und lokale Gemeinden in der Provinz Latakia gegen die in der Region wütenden Waldbrände. Die Brände haben sich nach Angaben von Minister al-Salah bereits auf einer Fläche von über 14.000 Hektar ausgebreitet. Starke Winde, nicht explodierte Munition und Landminen erschwerten die Löscharbeiten in dem ehemaligen Bürgerkriegsland. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.