Das "Wiener Spital" in Kobane

Von Mai bis Oktober war Afandi in Kobane tätig – unter ständiger Lebensgefahr. "Der IS hat bewusst unser Spital beschossen, wir haben dann im Keller weiteroperiert", sagt der kurdische Arzt. Es habe einen chronischen Mangel an Betäubungsmitteln gegeben. "Diese wurden über die Türkei über Schmuggelrouten herangekarrt. Wir mussten sie zu überhöhten Preisen kaufen. Oft warteten wir drei Wochen darauf", schildert der Chirurg.

Als der IS damals knapp vor Kobane stand und die Stadt schon massiv unter Feuer genommen hatte, "bin ich eines Morgens allein im Spital aufgewacht, das ganze Personal (30 Pfleger und Krankenschwestern sowie die anderen vier Ärzte) war weg. Da wurde mir der Ernst der Lage klar", so der Mediziner. Auch seine Frau und die vier Kinder in Wien, sie sind zwischen sieben und 14 Jahre alt, "haben am Telefon geweint und mich immer und immer wieder gebeten: ,Papa, komm!‘".

Schweren Herzens brach Afandi dann seine Zelte ab. "Anfänglich hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber es war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Denn hätten mich die IS-Kämpfer in die Finger bekommen, hätten sie mich sofort geköpft." Warum? "Weil meine Schwester Aisha Parlamentspräsidentin in Westkurdistan ist und ihr Mann der Präsident (der selbstverwalteten Region in Nordsyrien)."