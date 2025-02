Nach Machtwechsel: EU-Sanktionen in Syrien ausgesetzt

Rund zweieinhalb Monate nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad haben EU-Außenministerinnen und -minister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel eine teilweise Aussetzung der Sanktionen gegen Syrien beschlossen.

Lockerung kann wieder zurückgenommen werden

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte bereits davor gewarnt, dass die nun formell beschlossene Suspendierung der Sanktionen auch wieder zurückgenommen werden könnte, wenn sich die Situation in Syrien verschlechtern sollte. Die EU will laut Aussendung des Rates "einen inklusiven politischen Übergang in Syrien sowie eine rasche wirtschaftliche Erholung, den Wiederaufbau und die Stabilisierung des Landes unterstützen". Neben der Aussetzung sektoraler Maßnahmen in den Bereichen Energie (einschließlich Öl, Gas und Elektrizität) und Verkehr sollen die eingefrorenen Gelder von fünf Unternehmen freigegeben werden.

Vier Banken, die syrische Zentralbank sowie die staatliche Fluglinie Syrian Arab Airlines werden von der Sanktionsliste gestrichen, ebenso wie das Exportverbot für Luxusgüter nach Syrien. Die bereits geltenden humanitären Ausnahmen werden für unbestimmte Zeit verlängert. Die Sanktionen gegen Verantwortliche des Assad-Regimes sowie gegen Waffen und Drogenhandel bleiben bestehen.