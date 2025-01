Erstmals seit Sturz Assads russische Delegation in Syrien

Erstmals seit dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Bashar al-Assad, den Moskau im Bürgerkrieg militärisch unterstützt hatte, ist eine ranghohe russische Delegation in Syriens Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Der Delegation gehören Vize-Außenminister Michail Bogdanow und Alexander Lawrentjew, Syrien-Beauftragter von Präsident Wladimir Putin an, wie die russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und TASS am Dienstag meldeten.