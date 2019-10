Synagogen sollen in ganz Europa besser geschützt werden

„ Antisemitismus ist einfach blöd“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seinem Besuch im Wiener Stadttempel, wo er der Opfer von Halle gedachte. Auf jeden Fall sei jeder Einzelne im Kampf gegen Judenhass gefordert. IKG-Präsident Oskar Deutsch zählte konkret drei Gruppen auf, die „ Antisemitismus zu uns hereintragen“: nämlich rechte, linke und islamistische Antisemiten. „Wenn man das addiert, ist der Antisemitismus gestiegen.“

Die jüdische Gemeinde in Halle will sich nach dem Terroranschlag nicht einschüchtern lassen. Viele Mitglieder kamen zum Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, der von Freitagabend bis Samstagabend dauert.

Die Debatte über Konsequenzen aus der Bluttat läuft inzwischen auf Hochtouren: Die EU-Kommission rief alle Mitgliedsstaaten auf, Synagogen und andere jüdischen Einrichtungen ausreichend zu schützen. Karoline Edtstadler, ÖVP-Delegationsführerin in Brüssel wird Vorsitzende der parteiübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus im Europa-Parlament. Sie nahm am Freitagabend an der Trauerzeremonie für den Anschlag in Halle im Wiener Stadttempel teil.