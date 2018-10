Südtirol: Triumph für EU-feindliche Rechte

Sogar in ein Konzert der Kastelruther Spatzen hatte er sich im Wahlkampf-Finale hineingedrängt - und es hat sich ausgezahlt. Matteo Salvini hat nach intensivem persönlichen Wahlkampfeinsatz seiner Lega Nord einen eindrucksvollen Erfolg bei den Landtagswahlen am Sonntag in Südtirol beschert: Mit 11,1 Prozent landete die italienische Rechtspartei, die in der autonomen Provinz bisher immer unter ferner liefen gelegen war, auf dem dritten Platz.

Da der politische Proporz in Südtirol festlegt, dass immer eine italienische Partei in der Regierung in Bozen vertreten ist, steht die Lega als stärkste dieser Parteien quasi als Koalitionspartner für die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) fest.