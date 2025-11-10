Südkorea: Ex-Präsident Yoon unter Anklage wegen Provokation und Amtsmissbrauch

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die südkoreanische Sonderstaatsanwaltschaft hat den früheren Präsidenten Yoon Suk-yeol am Montag wegen weiterer Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Unterstützung eines feindlichen Staates angeklagt. Yoon habe versucht, einen militärischen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea zu provozieren, um das von ihm im vergangenen Jahr kurzzeitig verhängte Kriegsrecht zu rechtfertigen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz.

Beweise auf dem Handy? Als Beweis nannte er Hinweise auf dem Mobiltelefon eines Militärangehörigen. Dort seien Begriffe gefunden worden, die auf mögliche Provokationen gegen Nordkorea hindeuteten, wie "Drohnen" und "Präzisionsschlag". Auch der ehemalige Verteidigungsminister Kim Yong-hyun und der frühere Chef des Militärgeheimdienstes, Yeo In-hyung, sind wegen der zusätzlichen Vorwürfe angeklagt worden.