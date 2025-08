Nashörner werden gegen Wilderer radioaktiv gemacht

Radioaktive Nashörner – klingt wie aus einem Film, könnte aber bald Realität sein. In Südafrika wird gerade das Projekt „Rhisotope“ gestartet. Dabei sollen Isotope in das Horn der Tiere gespritzt werden. Laut Forschern eine harmlose Methode für Nashörner, gleichzeitig effektiv, um Wilderern das Handwerk zu legen. Aber was steckt dahinter?

Die Witwatersrand-Universität in Johannesburg hat in Zusammenarbeit mit Nuklearforschern ein Pilot-Projekt unter dem Namen „Rhisotope“ gestartet. Der Name stammt vom Prozess selbst, denn Isotope sollen mit ihrer radioaktiven Strahlung behilflich sein, Schmuggler leichter zu entlarven. Die sich in den Hörnern befindenden Isotope können am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle erkannt werden.

„Selbst ein einzelnes Horn mit deutlich geringerer Radioaktivität als in der Praxis verwendet wird, löste erfolgreich Alarme in Strahlungsdetektoren aus“, sagte James Larkin, wissenschaftlicher Leiter des Rhisotope-Projekts gegenüber der Zeitung The Guardian. Selbst in vollgeladenen Schiffscontainern schlugen die Detektoren an.