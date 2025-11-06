Krieg im Sudan: RSF-Miliz stimmt humanitärer Waffenruhe zu

Im Krieg im Sudan hat die RSF-Miliz eigenen Angaben zufolge einer humanitären Waffenruhe zugestimmt. Die Waffenruhe war von einer von den USA geführten Vermittlergruppe vorgeschlagen worden, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Ägypten gehören. Die Zustimmung der Armee, mit der sich die RSF seit mehr als zweieinhalb Jahren einen blutigen Machtkampf liefert, steht noch aus. Der Berater der US-Regierung für Afrika, Massad Boulos, hatte Anfang der Woche gesagt, dass beide Seiten sich für den Vorschlag einer dreimonatigen humanitären Waffenruhe offen gezeigt hätten. Zugleich werde über eine neunmonatige Verhandlungsphase beraten. Sudans De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan hatte aber zuvor Verhandlungen mit der Miliz abgelehnt.

Unklare Haltung der Armee Sudans Sicherheits- und Verteidigungsrat unter al-Burhan hatte am Dienstag über den Vorschlag der Gruppe beraten. Der Rat erklärte Staatsmedien zufolge, dass er Bemühungen befreundeter Länder für ein Ende des Leidens der sudanesischen Bevölkerung begrüße und der US-Regierung danke. Eine Reaktion auf den Plan gab es aber nicht. Die RSF-Miliz hatte im April 2023 mit Angriffen gegen Militär und Zivilisten begonnen, weil sie sich dagegen sperrte, in die Armee eingegliedert zu werden. Seitdem hat sie die Region Darfur im Westen des Sudans fast vollständig erobert und kontrolliert etwa die Hälfte des besiedelten Gebiets des Sudans. Experten zufolge wird sie von den Vereinigten Arabischen Emiraten unter anderem mit Waffenlieferungen unterstützt, was diese aber bestreiten.