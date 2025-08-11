Sudan: 63 Menschen in einer Woche verhungert

In der belagerten sudanesischen Stadt Al-Fashir in der Krisenregion Darfur sind nach Angaben eines Gesundheitsvertreters binnen einer Woche mindestens 63 Menschen verhungert. Bei den meisten Todesopfern handle es sich um Frauen und Kinder, sagte der Vertreter des Gesundheitsministeriums des Bundesstaates Nord-Darfur am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Blutiger Machtkampf

In der Zählung seien nur Menschen, die in Krankenhäusern an Mangelernährung gestorben seien. Häufig würden Familien ihre Toten begraben, ohne vorher ärztliche Hilfe gesucht zu haben.

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo einen blutigen Machtkampf. Der Norden und der Osten des Landes sind weitestgehend unter der Kontrolle der Militärregierung. Die RSF kontrolliert große Gebiete des Südens und fast die komplette Region Darfur.