Nach Straflager-Urteil: Wahlbeobachter in Russland geben auf

"Das ist das Ende einer Geschichte, die den Ermittlungen und dem Gericht zufolge 25 Jahre angehalten hat", erklärte die NGO am Dienstag. Der international bekannte Wahlrechtsexperte Grigori Melkonjanz wurde im Mai zu fünf Jahren Straflager verurteilt . Das Gericht befand ihn der Bildung einer unerwünschten Organisation für schuldig.

Die unabhängige russische Wahlbeobachterorganisation Golos hat nach Druck per Gerichtsurteil gegen ihren Co-Vorsitzenden die Arbeit eingestellt .

Vorgeworfen wurde Melkonjanz die Mitarbeit beim europäischen Wahlbeobachternetzwerk European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO). ENEMO steht auf der Verbotsliste in Russland. Die Bewegung zum Schutz der Wählerrechte "Golos" (Stimme) gilt als renommiertestes Institut für die Beobachtung von Wahlen in Russland und hat zahlreiche Verstöße aufgedeckt und dokumentiert.

Golos: Arbeit nun nicht mehr möglich

In dem der Verteidigung zugestellten Urteil stelle das Gericht Golos praktisch der Organisation ENEMO gleich, teilte Golos mit. Die Gerichtsentscheidung lasse daher keine Wahl, da sie nicht nur alle Mitglieder von Golos, sondern auch die Menschen, die nur Beratung und rechtliche Hilfe in Anspruch nahmen, der Gefahr von Strafverfolgung aussetze.