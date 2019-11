"Stop Brexit"-Rufer tritt bei Wahl in Großbritannien an

Jeden Sitzungstag und bei jedem Wetter ertönte in den vergangenen zwei Jahren die sonore Stimme eines Mannes bis in die Gänge des britischen Parlaments: „Stop Brexit!“, rief Steve Bray von seinem Posten, den er direkt vor dem Parlamentsgebäude in London bezogen hat. Jetzt will “Mister Stop Brexit" ins britische Unterhaus: Steve Bray kandidiert für die pro-europäischen Liberaldemokraten bei der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember.