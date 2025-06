"Ich wurde das Stockholm-Syndrom": Geiselnehmer Olofsson ist tot

Der schwedische Bankräuber Clark Olofsson, der 1973 vier Menschen als Geiseln nahm und für die Entstehung des Begriffs Stockholm-Syndrom mitverantwortlich war, ist tot. Olofsson sei nach längerer Krankheit mit 78 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag dem schwedischen Onlinemedium Dagens ETC mit. Olofsson war einer der bekanntesten Wiederholungstäter seines Landes.

Er wurde wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verurteilt, darunter Raub, versuchter Mord, Drogenhandel und Körperverletzung, und verbrachte mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis. Sein Leben wurde in der Netflix-Serie "Clark" von 2022 erzählt.