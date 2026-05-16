Starmer will Verteidigungsausgaben um 18 Milliarden Pfund erhöhen

Der britische Premierminister Keir Starmer will die Verteidigungsausgaben um 18 Milliarden Pfund (etwa 20,6 Milliarden Euro) erhöhen. Die Zustimmung zu dem Plan werde für die kommende Woche erwartet, berichtete die Zeitung "The Times" am Freitag. Damit würden monatelange Verzögerungen und interne Streitigkeiten beendet.

Ein Regierungssprecher teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, der Investitionsplan werde derzeit fertiggestellt und so bald wie möglich veröffentlicht. Ziel sei es, die Truppen an der Front schnell mit Ausrüstung und Technologie zu versorgen und zugleich das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Wie die Mehrausgaben für das Militär finanziert werden sollen, ist bisher unklar. Einem Insider zufolge seien sie jedoch "vollständig finanzierbar", schrieb die "Times". Finanzministerin Rachel Reeves hatte im vergangenen Monat Steuererhöhungen oder eine höhere Neuverschuldung für diesen Zweck abgelehnt. Starmer hat die größte dauerhafte Erhöhung der Verteidigungsausgaben seit dem Kalten Krieg zugesagt.