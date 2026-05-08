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Das Weiße Haus hat den "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill am Donnerstag als "krankes Individuum" bezeichnet. Anlass ist ein auf einem Social-Media-Konto des Schauspielers veröffentlichtes, KI-generiertes Bild, das US-Präsident Donald Trump in einem Grab zeigt. Das Bild, das auf Hamills Bluesky-Konto erschien, trug die Überschrift "Wenn doch nur" und zeigte Trump neben einem Grabstein mit der Inschrift "Donald J. Trump 1946-2024".

Der Darsteller von "Luke Skywalker" schrieb dazu, Trump solle lange genug leben, um seine Niederlage bei den Zwischenwahlen ("midterms") zu erleben und für seine "beispiellose Korruption" und "zahllosen Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen zu werden.