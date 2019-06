Speed-Dating der Demokraten: Neun Minuten für das Weiße Haus

Der Schauplatz ist mit Bedacht gewählt. Die Multi-Millionärin Adrienne Arsht war in den 60er Jahren in der Luftfahrt-Industrie eine Überfliegerin. In dem nach ihr benannten „Zentrum für darstellende Künste“ in Miami wird heute (Mittwoch) und morgen ab 21 Uhr Ostküsten-Zeit genau so jemand gesucht. 20 demokratische US-Präsidentschaftskandidaten und -kandidatinnen, die in gut 17 Monaten Donald Trump ablösen wollen, stellen sich zum ersten Mal einem Millionen-Publikum vor.

Der Verdaulichkeit halber wurden die auf zwei Stunden angesetzten TV-Debatten auf je zehn Teilnehmer begrenzt. Zieht man die Zeit für Werbe-Pausen und Moderatoren-Gags ab, bleiben jedem Aspiranten rund neun Minuten. Nicht viel, um beim Speed-Dating Eindruck zu schinden. Genug, um Sprücheklopfern ein Forum zu geben.