SPD startet Debatte über Familienbeihilfe für Kinder im Ausland

"Leider haben wir zur Zeit so viele Anrufe, dass wir Ihr Gespräch nicht entgegennehmen können", verrät dem Anrufer die Telefonansage der Stadtverwaltung Duisburg. Da hat der SPD-Oberbürgermeister offenbar eine sprichwörtliche Lawine losgetreten. Sören Link hatte der Deutschen Presse Agentur gesagt, dass die Zahl der ausländischen Kindergeldempfänger in seiner Stadt stark gestiegen sei. „Wir haben derzeit rund 19.000 Menschen aus Rumänien und Bulgarien in Duisburg, Sinti und Roma", sagt Sören Link. "Vor knapp sechs Jahren, 2012, hatten wir erst 6000 in Duisburg.“

Und nicht nur in Duisburg wird dieses Problem heute in Zahlen sichtbar. Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger in ganz Deutschland ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. „Im Juni 2018 wurde für 268.336 Kinder, die außerhalb von Deutschland in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum leben, Kindergeld gezahlt“, zitiert die Deutsche Presse Agentur einen Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Eine Zunahme um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ende 2017 lag die Zahl bei 243.234 Empfängern, 2016 bei 232.189.