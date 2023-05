Spaniens Premier ruft nach Regional-Wahlschlappe Neuwahlen aus

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez löst das Parlament auf und hat bereits für den 23. Juli Neuwahlen angesetzt. Er reagiert damit auf das Ergebnis der Regionalwahl vom Sonntag, sagte Sanchez am Montag. Die Abstimmung war eigentlich erst für das Jahresende erwartet worden.

„Ich habe diese Entscheidung angesichts der Ergebnisse der gestrigem Wahl getroffen“, sagte der Sozialist am Montag in einer kurzen Erklärung, die im Fernsehen übertragen wurde. „Als Regierungschef und als Vorsitzender der sozialistischen Partei übernehme ich die Verantwortung für die Ergebnisse“, sagte Sánchez.

Die Wahl kommt zu einem turbulenten Zeitpunkt: Am 1. Juli übernimmt Spanien für sechs Monate turnusgemäß die Ratspräsidentschaft in der EU.Das regierende Linksbündnis um Sanchez sozialistische Partei PSOE hatte am Sonntag einen schweren Dämpfer erlitten. Die konservative Volkspartei (PP) erzielte dagegen starke Stimmengewinne sowohl in den Autonomen Gemeinschaften als auch in vielen Kommunen.