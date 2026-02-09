Spanien: Partei von Regierungschef Sánchez im Sinkflug

Spaniens regierende Sozialisten haben bei einer Regionalwahl im Nordosten des Landes eine weitere herbe Niederlage erlitten. In der autonomen Gemeinschaft Aragón rutschte die Partei von Regierungschef Pedro Sánchez um mehr als fünf Prozentpunkte auf nur noch 24,3 Prozent ab, ein historisch schlechtes Ergebnis.

Spanische Medien wie die Zeitungen "La Vanguardia" und "El País" werteten das als weiteren Schlag für Sánchez' schwächelnde Minderheitsregierung, die im Parlament in Madrid über keine Mehrheit mehr verfügt.