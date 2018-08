Spanien macht kehrt in der Flüchtlingspolitik

Vor zwei Tagen begann die Polizei außerdem mit Verhaftungen auf dem CETI-Gelände. Die ersten zehn Migranten wurden in die örtlichen Gefängnisse überstellt. Sie werden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Gewalt gegen die Behörden angeklagt. Innenminister Fernando Grande-Marlaska kündigte am Mittwoch an, dass man sowohl die Verhaftungen als auch die sofortigen Rückschiebungen nach Marokko konsequent fortsetzen werde. Man werde keine „gewaltsame Einwanderung“ nach Spanien dulden. Ausgenommen sind lediglich Minderjährige und Verletzte. Außerdem werde man die ohnehin massiv befestigte Grenze weiter sichern, die Polizei aufrüsten.

Eine bemerkenswerte Kehrtwende für Spaniens sozialistische PSOE-Regierung unter Premier Pedro Sanchez. Im Juni durch einen Misstrauensantrag gegen die konservative Regierung an die Macht gekommen, wollte Sanchez eigentlich auf eine liberale Zuwanderungspolitik setzen und sich so als Gegenpol zur Abschottungs-Politik Italiens oder Österreichs profilieren. Dramatischer Höhepunkt dieser Politik war die Anlande-Erlaubnis für das Flüchtlingsschiff Aquarius, die zuvor von Italien verweigert worden war.

Doch die Verlagerung der Migrationsrouten ins westliche Mittelmeer und damit nach Spanien macht den Sozialisten zunehmend zu schaffen. Seit Beginn des Jahres sind bereits 29.000 Migranten in Spanien registriert, mehr als im gesamten Vorjahr. Für Sanchez wird es immer schwieriger, an seinem deklarierten Ziel festzuhalten: Einer Flüchtlingspolitik, die „Humanität und Legalität“ vereint. Die direkte Konfrontation mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz folgt schon in knapp zwei Wochen, bei dessen Besuch in Madrid.