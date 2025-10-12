Schüsse in vollem Lokal in South Carolina: Vier Tote

Bei Schüssen in einem Restaurant im US-Bundesstaat South Carolina sind laut Polizei mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine noch unbekannte Person habe auf der Insel St. Helena Island zwischen Charleston und Savannah am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht das Feuer eröffnet, teilten die Ermittler mit. Hunderte Menschen seien in dem Restaurant gewesen.