Sonne verdunkeln? Großbritannien experimentiert mit Geo-Engineering

Der Erfinder beruft sich gern auf die Natur. Als sich am 15. Juni 1991 eine der größten Vulkanexplosionen der Welt ereignete, katapultierte der Mount Pinatubo auf den Philippinen 17 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre. Diese Teilchen reflektierten einen Teil der Sonnenenergie. Im darauffolgenden Jahr sanken die Durchschnittstemperaturen auf der Nordhalbkugel im Schnitt um ein halbes Grad Celsius.

Rund 50 Länder setzen derzeit bereits wetterverändernde Technologien ein. China deckt etwa 50 Prozent seiner Landfläche ab und führt damit das weltgrößte Projekt; die Golfregion hat eine Cloud Seeding-Technologie entwickelt, bei der Wolken so manipuliert werden, dass sie mehr Regen erzeugen. Als es vergangenen April zu verheerenden Überflutungen in Dubai kam, gaben Skeptiker dem Engineering Mitschuld.

Professor Mark Symes, der Programmdirektor der Regierunsbehörde ARIA, die das Geo-Engineering-Projekt unterstützt, versuchte gegenüber britischen Medien zu kalmieren. Es seien lediglich „kleine kontrollierte Experimente im Freien zu bestimmten Ansätzen“ geplant, es würde „strenge Anforderungen an die Dauer der Experimente und ihre Reversibilität“ geben – und: „Wir finanzieren keine Freisetzung giftiger Substanzen in die Umwelt.“

Die Methode, so der Sukkus der Befürworter, sei schlichtweg notwendig. Laut einer aktuellen Studie der Universität Exeter, ist es wahrscheinlich, dass in nächster Zeit gleich mehrere Klima-Kipppunkte ausgelöst werden. Es gibt daher derzeit steigendes Interesse an Konzepten, die die Welt in kurzer Zeit aktiv abkühlen könnten - um der Entwicklung anderer Projekte mehr Zeit zu verschaffen.

Doch die Skepsis im Land wächst. Eine zu Jahresbeginn gestartete Petition, die alle Formen des Geo-Engineerings verbieten möchte, hat in der vergangenen Woche Aufwind erlebt. Sie hält aktuell bei 98.780 Unterstützern – und wächst nahezu im Sekundentakt.