Ausland

Attentäter von Solingen zu lebenslanger Haft verurteilt

Eine Frau legt Blumen an einer Gedenkstätte mit Kerzen, Blumen und Botschaften nieder, während andere Menschen respektvoll stehen.
Im August 2024 hat der Attentäter in Solingen drei Menschen erstochen. Heute wurde er dafür verurteilt.
10.09.25, 10:29
Kommentare

Im Prozess um den Messeranschlag von Solingen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch einen 27-jährigen Syrer schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte Issa Al H. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

"Ich habe schwere Schuld auf mich geladen": Solingen-Attentäter gesteht

"Unschuldige getötet, nicht Ungläubige"

Die Bundesanwaltschaft hatte die Höchststrafe gefordert. Sie hatte dem Mann unter anderem dreifachen Mord und Verbindungen zur islamistischen IS-Miliz vorgeworfen. Der Syrer hatte zu Prozessbeginn im Mai ein Geständnis zu der Tat auf dem Solinger Stadtfest am 23. August 2024 abgelegt. 

Er habe Unschuldige getötet, nicht Ungläubige. Die Tat hatte den Streit über Flüchtlingspolitik befeuert und Rufe nach härteren Gesetzen verstärkt. 

(kurier.at, Agenturen, bea)  | 

Kommentare