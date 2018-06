Söder-Vertraute: CSU setzt bei Bayern-Wahl auf Kurz

Die CSU will offenbar im bevorstehenden bayerischen Landtagswahlkampf auf Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verzichten und setzt voll auf die Hilfe von Sebastian Kurz (ÖVP). Nach Informationen der Welt am Sonntag sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der vergangenen Woche vor Vertrauten: "Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler."

Damit habe er den Chef der türkis-blauen Regierung in Österreich gemeint, hieß es. Kurz habe Söder zudem bereits zugesagt, an der Schlusskundgebung vor der Landtagswahl am 14. Oktober in München teilzunehmen. Die deutsche Kanzlerin hingegen solle in den bayerischen Wahlkampf nach Vorstellung von Söder überhaupt nicht eingreifen.