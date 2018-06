Schäuble: Merkel müsste Seehofer bei Alleingang entlassen

Der Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, hat CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer vor einem Alleingang in der Asyl- und Flüchtlingsfrage gewarnt. "Wenn in dieser Frage ein Minister anders als die Kanzlerin entscheiden würde, hat sie aus der Würde ihres Amtes heraus keine Wahl", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel am Sonntag und deutete damit eine mögliche Entlassung Seehofers an.

Merkel hatte Seehofers Plan, bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, zur Frage ihrer Richtlinienkompetenz erklärt. Seehofer wiederum hat sich empört darüber gezeigt, dass Merkel hier die Richtlinienkompetenz des Kanzleramts ins Spiel bringe und es als ungewöhnliche Drohung kritisiert.