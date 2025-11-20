Ein kroatischer Investigativjournalist hat bei der Mailänder Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić eingereicht. Er wirft ihm eine mögliche Beteiligung an der sogenannten "Sarajevo-Safari"-Affäre vor: Dabei sollen Scharfschützen aus Italien und anderen Ländern während der Belagerung der bosnischen Hauptstadt in den 1990er Jahren gegen Bezahlung auf unbewaffnete Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, geschossen haben.

Der Journalist Domagoj Margetić erstattete seine Anzeige bei den Mailänder Ermittlern, die den Fall bereits untersuchen, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Margetić hatte in den vergangenen Tagen Beweismaterial in den sozialen Medien veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass Vučić - damals ein junger Freiwilliger - an einem der militärischen Stützpunkte in Sarajevo anwesend war, von denen aus nach Zeugenaussagen ausländische Staatsbürger und serbische ultranationalistische Einheiten auf Zivilpersonen geschossen haben sollen. Der makabre Vorgang wird als eine Art "touristisches Safari-Spektakel" beschrieben.