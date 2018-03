Slowakischer Präsident Kiska lehnte Ministerliste ab

Der slowakische Präsident Andrej Kiska hat die vorgeschlagene Ministerliste der neuen Regierung der Slowakei abgelehnt, die ihm am Dienstag vom designierten Ministerpräsidenten Peter Pellegrini vorgelegt wurde. Er habe Pellegrini gebeten, ihm bis Ende der Woche einen neuen Vorschlag zur Zusammensetzung seines Kabinetts vorzulegen, erklärte der Staatschef am Dienstag in Bratislava.

Pellegrini hatte nach dem Rücktritt von Robert Fico erst am Donnerstag vergangene Woche von Kiska den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.