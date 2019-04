Slowakei: Neues Puzzleteil in hochpolitischer Mordaffäre

Ganz leicht scheint es nicht zu sein, das Leben als Ex-Elitesoldat in der Slowakei – zumindest in finanzieller Hinsicht. Miroslav M., der sich mit Jobs als Bodyguard oder Wachmann über Wasser hielt, litt an chronischer Geldnot. Umso attraktiver muss für M. die Summe gewesen sein, die man ihm und seinen Kampfgefährten und Freunden laut slowakischen Medien anbot, 70.000 Euro. Was M. dafür tat, hat er nun den slowakischen Ermittlungsbehörden gestanden: Den Mord am Reporter Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova.