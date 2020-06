Deutsche Reiseanbieter holen Urlauber zurück

30 Grad hat es am Freitag in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Doch gebadet wird an diesem Wochenende weniger als üblich. Eine Handvoll Flugzeuge wurden zusätzlich von Reiseveranstaltern aus Deutschland und den Niederlanden gechartert, um Urlauber vorzeitig heimzuholen.

Der Grund: Es gibt verstärkte Terrorwarnungen für die Region. Zwar wurden nach dem Selbstmordattentat in Taba auf einen Bus mit südkoreanischen Touristen – drei Menschen starben – die Sicherheitsvorkehrungen stark erhöht. Doch offenbar erhärtete sich diese Woche ein Verdacht zu einem geplanten Terroranschlag auch im Süden der Halbinsel Sinai. Die ägyptische Armee setzte eine Großrazzia gegen mutmaßliche Verstecke von Dschihadisten fort. Nach Deutschland schrieben am Freitag auch die Niederlande eine explizite Reisewarnung für den gesamten Sinai aus. Das österreichische Außenministerium nannte am Freitag eine "hohe Sicherheitsgefährdung" in Sharm el-Sheik, Dahab, Nuweiba und das Katharinenkloster am Sinai. Aber keine Reisewarnung.