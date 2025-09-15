Sexismus-Vorwürfe: Britischer Regierungsmitarbeiter tritt zurück

Der britische Premierminister Keir Starmer muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Weil er abfällige und sexistische Äußerungen über die Labour-Abgeordnete und parteiinterne Gegnerin Starmers, Diane Abbott, verfasst haben soll, musste jetzt auch Strategiedirektor Paul Ovenden zurücktreten.

"Entsetzlich und inakzeptabel": Britischer Regierungsmitarbeiter tritt wegen Sexismus zurück

Die Äußerungen sollen in einem internen Nachrichtenaustausch gefallen sein, der an die Öffentlichkeit gelangte. "Diese Botschaften sind entsetzlich und inakzeptabel", sagte ein Sprecher des Premiers und bestätigte damit die Berichte über den Rücktritt. Diane Abbott sei die erste schwarze Frau, die ins Parlament gewählt wurde und habe entsetzliche Anfeindungen erfahren. "Solche Kommentare haben keinen Platz in der Politik", sagte der Sprecher.