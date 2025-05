Serbiens Präsident Aleksandar Vučić nach USA-Reise im Krankenhaus

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den USA ist Serbiens Präsident Aleksandar Vučić am Samstag in ein Militärkrankenhaus in Belgrad eingeliefert worden. Sobald nähere Informationen vorlägen, werde "über den Gesundheitszustand des Präsidenten" informiert, teilte Vučićs Büro mit.