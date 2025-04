Serbien: Studenten blockieren öffentlich-rechtliche Sender

In Serbien sind erneut zahlreiche Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die von Studenten angeführten Proteste richteten sich am Montagabend insbesondere gegen die öffentlich-rechtlichen Sender RTS und RTV in Belgrad und Novi Sad. Die Demonstranten blockierten die Eingänge zu den Büros von RTS und einem RTS-Studio in der Hauptstadt sowie zu den Büros von RTV in Novi Sad.

Die Studenten warfen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor, ihre Bewegung und die Proteste zu ignorieren. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk arbeitet gegen uns alle", schrieben sie im Onlinedienst Instagram. Vor den Gebäuden der Sender errichteten sie Zelte und kündigten eine längere Blockade an.