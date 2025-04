Massendemonstration für serbischen Präsidenten Vučić in Belgrad

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić will am heutigen Samstagabend bei einer Großkundgebung im Belgrader Stadtzentrum seine neue "Bewegung für das Volk und den Staat" vorstellen.

Die offizielle Gründung der Bewegung, die bereits seit drei Jahren angekündigt wird, soll nach Angaben des Präsidenten bis zum nationalen Trauertag Vidovdan (28. Juni) erfolgen. An diesem Tag gedenken die Serben der Niederlage gegen das Osmanische Reich am Amselfeld 1389. Den Grundstock der Bewegung soll die Regierungspartei Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) bilden.

Vučić will damit offenbar angesichts der seit Monaten andauernden Massenproteste Stärke demonstrieren. Erwartet werden mehr als 200.000 Menschen.

Monatelange Proteste

Während Vučić seine Anhänger am Samstag in Belgrad versammelt, laden regierungskritische Studenten ihre Kollegen von allen staatlichen Universitäten und andere Bürger zu einer Kundgebung nach Novi Pazar in Südwestserbien ein.

Auslöser der andauernden regierungskritischen Proteste in Serbien war der Einsturz des Bahnhofvordachs in Novi Sad am 1. November, bei dem 16 Menschen starben. Regierungschef Miloš Vučević und zwei Minister mussten wegen des vermutlich durch Korruption verursachten Unglücks zurücktreten. Studierende blockieren seit Monaten die staatlichen Universitäten.